TELECLUB ITALIA – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Venezia-Napoli? Partita adatta per un azzurro in particolare”

Nel corso di Teleclub Italia, durante il programma “All Italia News”, condotto da Francesco Molaro e Gennaro De Lena, è intervenuto il direttore e ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Ambrosino? Il ragazzo nativo di Procida lo scorso anno nel campionato Primavera 2 si era già messo in evidenza, segnando, meglio di lui solo Labriola, quest’anno al Taranto. Quest’anno ha già totalizzato 8 reti, marcature pesanti come contro Milan, Juventus, Torino, Genoa e la doppietta contro la Spal. Nella squadra di Frustalupi bene anche i vari Cioffi, Giannini, diciassettenne con un ottimo piede destro, ma in generale, compagine solida e che se la sta giocando per la zona play-off. La sfida di Venezia? All’andata il Napoli vinse 2-0, ma non fu facile, vista l’espulsione di Osimhen al minuto 22. La compagine di Zanetti ha acquistato nella sessione invernale Romero, Cuissance, Nani e infine Nsame. Avendo già battuto la Roma e pareggiato contro la Juventus, oltre alla partita contro l’Inter, sono certo che gli azzurri non sottovaluteranno la sfida. L’attaccante nigeriano per me giocherà dal primo minuto, si può esaltare negli spazi larghi e poi avrà voglia di rivalsa dopo il rosso della gara d’andata. Su Lozano dico che è davvero sfortunato, visto il tipo di infortunio. Sembrava in ripresa dopo la doppietta al Bologna, peccato, anche se avendo ridotto la frattura alla spalla, si sono limitati i danni”.

