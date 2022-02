S. Soviero, ex portiere: “Si sono affidati ad un direttore esperto come lui.”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Soviero, ex portiere di Salernitana e Venezia:

Sulla situazione della Salernitana ed il mercato invernale

“Si sono affidati ad un direttore esperto come Sabatini perché c’è volontà. Ora serve il campo che deve rispondere agli investimenti. La distanza dalla salvezza non è tantissima, se la squadra è solida si può colmare. La Serie B non è la Serie A, è un campionato a parte: secondo me si farà di tutto per restare in A, le concorrenti non mi sembra si siano rinforzate. Ci vuole carattere, la colpa ricade sulla società solitamente, ma ora non ci sono alibi, serve una presa di coscienza da parte di tutti”.

Fonte: 1 Station Radio