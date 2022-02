S. Soviero, ex portiere: “Con le offerte giuste il Napoli vende tutti”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Salvatore Soviero, ex portiere di Salernitana e Venezia:

Sulla possibilità che Koulibaly possa diventare una bandiera

“Io penso che se arrivano l’offerte giuste il Napoli venda tutti. La gente fa presto a chiamare ‘mercenario’ i calciatori. Mertens vuole restare per esempio, la società dovrebbe fargli un contratto non che si riduce all’ultimo momento a proporglielo. Lui è un idolo per i tifosi del Napoli, forse anche più di Insigne. Ma se Lorenzo è lì dove si trova è perché ha fatto dei sacrifici, a qualcuno brucia che sia ricco”.

Su Del Piero e una ‘pace’

“E’ un grande professionista, io quando gioco non riconosco neanche mio padre o mia madre. Non esistevano amici, ho sempre giocato con il sangue agli occhi. Chiarimento? Non c’è bisogno, è una persona intelligente. Quanti insulti ho ricevuto nella mia carriera: sono solo provocazioni da campo, c’è chi li raccoglie con negatività”.

Fonte: 1 Station Radio