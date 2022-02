QUAL. QATAR 2022 – Messico-Panama 1-0, esce per infortunio Lozano a metà ripresa. Aggiornamenti sull’esterno del Napoli

Questa notte si è giocata la sfida tra il Messico e Panama, sfida valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar 2022. I padroni di casa vincono per 1-0, con la rete a 10 minuti dalla fine di Jimez dal dischetto. Per il Napoli non ci sono buone notizie, è uscito per infortunio Lozano al minuto 67. I nordamericani restano al secondo posto, a pari punti con gli Stati Uniti. Sull’esterno degli azzurri le prime notizie parlano di un problema alla spalla, che in un contrasto di gioco sarebbe andata sotto il corpo. Lozano è stato trasportato in ospedale e si teme una lussazione alla spalla.

A cura di Alessandro Sacco