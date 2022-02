Qatar 2022 – Il Canada ad un passo dal Mondiale dopo 36 anni

Nella notte le qualificazioni a Qatar 2022. La prossima edizione dei Mondiali potrebbe rivedere il Canada, squadra che manca da ben 36 anni. Si tratterebbe di un’ impresa storica per la selezione nordamericana che non partecipa a un torneo iridato da Messico ’86, peraltro unica edizione a cui ha preso parte. I canucks hanno battuto El Salvador. Nelle altre gare a segno McKennie nel successo degli Stati Uniti contro Honduras, con la partita terminata 3-0 per gli States. Problemi per Lozano che si è fatto male nel corso di Messico-Panama. Di seguito risultati e classifica.

Giamaica-Costa Rica 0-1 – 62′ Campbell

USA-Honduras 3-0 – 8′ McKennie, 37′ Zimmerman, 67′ Pulisic

El Salvador-Canada 0-2 – 66′ Hutchinson, 90’+3 David

Messico-Panama 1-0 – 80′ Jimenez rig.