Perillo: “Mertens oppure Osimhen contro il Venezia? Meglio il secondo”

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live. “Mertens oppure Osimhen contro il Venezia? Loro dovrebbero concedere spazi molto ampi quindi direi che è meglio Osimhen, ma di Mertens sono un fan a vita, lo adoro come calciatore e professionista. Se davvero chiamano il figlio Ciro mi verranno i lucciconi. Penso che lo stesso Mertens, ragazzo intelligente, si renderà conto che in una sana alternanza è fondamentale dare spazio a Osimhen. Scudetto? Mi sono avvilito quando abbiamo perso il potenziale terzo. Questo è un gran bel Napoli, sul mercato si poteva provare a sciogliere il nodo dell’esterno difensivo sinistro, anche se i minuti di Ghoulam sono confortanti. Non mi aspettavo onestamente un’Inter così forte dopo aver perso Conte, Lukaku e Hakimi. In certe partite perse al Maradona il Napoli ha avuto una jella pazzesca, statisticamente è da non credere”.