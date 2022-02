Per Napoli-Inter del 12 Febbraio, trasferta vietata per i tifosi residenti in Lombardia

Sabato 12 Febbraio alle ore 18,00, presso lo stadio “Maradona”, si giocherà il big-match per il vertice Napoli-Inter. Importanti novità per i tifosi nerazzurri in vista della sfida in Campania.

In ottemperanza alla Determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n° 4 del 2 febbraio 2022, la vendita è vietata ai residenti nella regione Lombardia.

La Redazione