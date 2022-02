Napoli formato trasferta a Venezia in cerca dell’ottava

Il Napoli vola in trasferta, una sola sconfitta, quella contro l’Inter: sette vittorie, tre pareggi e un solo ko, in totale 24 punti. Lo stesso ruolino esterno dell’Inter capolista. La squadra di serie A che ha conquistato più punti di tutte è l’Atalanta: trenta punti con nove vittoria tre pareggi e nessuna sconfitta. Poi il Milan a 26 punti (otto vittorie, due pareggi e una sconfitta). Contro il Venezia sarà la terza partita esterna del 2022: un pareggio all’Allianz Stadium contro la Juve e un successo a Bologna. Napoli che ha avuto un rendimento esterno molto convincente anche nel girone di andata (due pareggi Roma e Sassuolo) e colpi in trasferta molto importanti come quello contro la Fiorentina (2-1), e le due vittorie larghe con Udinese e Fiorentina. Cammino in campionato finora equlibrato: otto vittorie, due pareggi e una sconfitta in casa (25 punti), quindi uno in più rispetto a quelli fuori casa. Quella di Venezia sarà la prima trasferta di febbraio, a fine mese è in programma quello contro la Lazio. Dal mattino.it