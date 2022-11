Monfrecola, ag.: “Io avrei preso Corona. Con Lozano e Osimhen, il tridente non avrebbe avuto eguali in Europa”

Alessandro Monfrecola, agente, ha parlato ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live. “Lozano? Ho visto la partita, il suo incidente non è stato lieve sin dall’inizio. Tempi di recupero? Non sono così pessimista, una lussazione alla spalla si può risolvere anche in un paio di settimane. Sicuramente non lo vedremo con il Venezia ma per me, con la bravura dello staff tecnico del Napoli, potrebbe anche tornare contro l’Inter. La sua infelice uscita? Fu stimolato dai giornalisti messicani che in pratica vedono solo Barcellona e Real Madrid. Per me ha espresso solo il 50%-60% del suo potenziale. Io avrei preso Corona per fare un’accoppiata con Lozano, il tridente con lui e Osimhen non avrebbe avuto eguali in Europa”.

