Marchetti, giornalista: “Vice Meret? Prenderei Consigli o Mirante”

Su Radio Marte, è intervenuto Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ecco le sue parole: “Chi potrebbe essere un vice Meret? Prenderei uno più adulto di lui ma che non gli faccia ombra. Un profilo alla Consigli sarebbe una buona idea, o il Mirante di qualche anno fa. Strakosha? Andrebbe in concorrenza, diventerebbe un secondo di extralusso. Venezia-Napoli può essere una grande chance per il Napoli, ora non bisogna nascondersi perché si iniziano a fare i conti sul serio. Il campionato è ancora lungo però è una grande chance. Sirigu al Napoli? Sarebbe un’ottima soluzione, lui è un grande ragazzo con un’ottima personalità, un uomo di spessore”.