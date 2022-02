M. Taibi, ex portiere: “Si sono mossi tutti con due o massimo tre pedine”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Massimo Taibi, ex portiere di Milan e Spezia:

Sul finale di stagione della Serie A

“E’ un campionato equilibrato, alcune squadre come Milan e Napoli stanno facendo bene. Alcune squadre non si sono rinforzate perché già competitive, ma l’Inter ha qualcosa in più in questo momento”.

Sul mercato invernale

“Si sono mossi tutti con due, massimo tre pedine. Questa è la dimostrazione che bisogna essere più oculati e sono state messe le pedine dove mancavano”.

