Lozano si infortuna ancora, ed a Napoli scoppia la bufera

Non è la prima volta che il messicano s’infortuna quando è in patria e a Napoli scoppia la bufera. “Chissà come stava iniziando a giocare in maniera decente”, si rammarica Domenico. “Ogni volta che va in nazionale Lozano rischia e torna infortunato: proprio ora che avevamo bisogno di lui in attacco con tutte le partite che ci aspettano”, si rammarica Marisa. “ADL fatti risarcire”, attacca Luciano. “Basta con le nazionali durante il campionato, non è un problema che riguarda solo il Napoli ma tutti”, è l’accorato appello di Giorgio.