In vista del Venezia, un ballottaggio in attacco per Spalletti

Il Napoli prosegue la preparazione al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di domenica al “Penzo” contro il Venezia. Per mister Spalletti c’è un dubbio che riguarda l’attacco, Osimhen oppure Mertens. Per il bomber nigeriano, come riporta il CdS, domani avrà la maschera nera in carbonio ridotta. Il belga ovviamente attenderà le scelte del mister. Per il resto Politano in vantaggio su Elmas, con Zielinski e Insigne a completare la zona della trequarti. In laguna si partirà, Osimhen o Mertens, tutto si deciderà nei prossimi giorni.

La Redazione