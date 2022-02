Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Venezia e per mister Spalletti ci sono notizie alterne. Lozano lussazione alla spalla, mentre esito negativo gli esami post-Covid per Ounas. Questo pomeriggio è rientrato in città David Ospina e domani sarà a disposizione per il tecnico di Certaldo. Lo riporta il sito on line de il Mattino.

La Redazione