Focolari, giorn.: “Quello che vuole fare De Laurentiis è impensabile”

Furio Focolari, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo a Punto Nuovo Sport Show. “La Juve ha iniziato un nuovo corso. Per quanto mi risulta Elkann è entrato in gamba tesa, ha chiamato i suoi dirigenti e ha fatto cambiare registro. Ma le cose cambiano quando si ha disponibilità economica e si investe. Zaniolo alla Juve? Ci sono possibilità, tra poco si inizierà a parlare di nuovo di rinnovo con la Roma e si potrebbe ripercorrere la storia di Vlahovic. Oggi abbiamo capito che i grandi giocatori cambiano squadra perché si gioca tutto per gli agenti. C’è gente che prende anche fino a 20 milioni, come fatto da Raiola. Vedi Mbappé al Real, che va via a zero ma chiederanno 50 milioni di commissione. I giocatori oggi sono più dei procuratori che delle squadre. Vedo la loro mano anche nel calcio giovanile, si parte dai ragazzini di 15-16 anni. Che Zaniolo lascerà la Roma mi sembra quasi certo, che probabilmente sarà un obiettivo della Juve è quasi sicuro. Però non è preso già dai bianconeri, al momento il giocatore è della Roma e resta lì. Il problema è sempre lo stesso: i presidenti hanno fatto diventare il calcio un ‘troiaio’, una cosa orribile. Oggi Mbappé andrà al Real Madrid ma domani un grande del Real farà il percorso inverso allo stesso modo. Il mio amico Pruzzo dice una cosa utopistica ma giusta: basta contratti, solo contratti annuali. Oggi si va per i quadriennali, ma l’anno dopo devi già iniziare a parlare di rinnovo perché altrimenti quello successivo ancora inizia ad andare in scadenza e va via a zero. Paghi 80 milioni un giocatore che non è tuo, 7-8 milioni di ingaggio a stagione, ti viene a costare 20 milioni l’anno. È una cosa allucinante Bisogna avere il coraggio di andare fino in fondo e affrontare la piazza. Quello che vuole fare De Laurentiis è impensabile, perché i vari Koulibaly, Insigne, Fabián possono andare altrove. Il Milan un po’ ha attuato la politica del ‘rifiuto’, non accettando cifre incredibili dei vari Kessie e Donnarumma. Lotito-Sarri? Sono sempre stato molto contrario ai prolungamenti di contratto, soprattutto agli allenatori farei contratti annuali perché vediamo il Genoa che paga quattro allenatori oggi. Nel calcio le cose quando non vanno bene si caccia l’allenatore, tutti lo fanno. Nel caso di Sarri, con le ultime delusioni di mercato che gli ha dato Lotito, non resterà a lungo alla Lazio. Ha un contratto di altri due anni ma ha anche una clausola che lo libera in caso di chiamata estera. Secondo me con il suo procuratore si starà guardando in giro e probabilmente sarà lui che non rinnoverà”.