F1: nuovo regolamento per qualifiche e gomme: via alla rivoluzione

Sappiamo ormai tutti come il 2022 sarà l’anno della rivoluzione in F1. Una rivoluzione sia tecnica sia regolamentare che sta già scatenando enormi malcontenti. Monoposto molto differenti rispetto alla passata stagione, in modo da cercare di livellare la competizione e offrire più spettacolo in pista, o meglio rendere le gare un po’ più equilibrate e aumentare il fattore sorpresa, che salvo rare eccezioni, ormai si è quasi del tutto perso.

F1 2022, come cambiano le qualifiche

Una vera e propria rivoluzione rispetto all’era ibrida sarà per le qualifiche, e soprattutto riguarderà l’ambito gomme. Fino alla passata stagione, infatti, i primi dieci piloti della griglia di partenza (ovvero quelli che avevano superato la Q2) erano obbligati a iniziare la gara con la stessa mescola di pneumatici utilizzata sul giro secco. Dalla prossima stagione invece, i primi 10 piloti che si sono qualificati in griglia saranno liberi di scegliere il tipo di gomma da utilizzare per il GP.

La decisione è stata presa nell’ultima seduta dello Strategy Advisory Committee ed entrerà nel nuovo regolamento sportivo, sarà dunque in vigore già a partire dall’imminente rassegna iridata. La regola precedente era stato instaurata nel 2018, e ora c’è molta curiosità anche per osservare le strategie dei team. Si omologheranno verso un’unica scelta condivisa o vedremo strategie differenti da box a box?

Altra grande novità di questa stagione il debutto delle gomme da 18 pollici, altra novità che sicuramente porterà una ventata di aria fresca nel Circus della massima categoria automobilistica. Altre novità erano state chieste anche da campioni come Nico Rosberg per quanto riguarda i sorpassi, ma per adesso accontentiamoci di questa.

Le novità della F1 nel 2022

Le qualifiche sono solo l’ultima delle novità della F1 per il Mondiale 2022, che inizierà tra poche settimane. Sappiamo già che sono stati introdotti cambiamenti e tutti volti al miglioramento delle prestazioni in pista e soprattutto a un maggiore equilibrio in gara. Parole chiave come: effetto suolo, aerodinamica, deportanza, peso dell’auto, battistrada, cerchi sono state tutte già definite e presentate con la fine del mondiale scorso. Ecco quindi tutte le novità della F1 nel 2022 e le possibilità della Ferrari

Fonte: virgilio.it