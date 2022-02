F. Oddo, ex allenatore: “Il Venezia ha una struttura di squadra già solida”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Oddo, ex allenatore di Salernitana e Venezia:

Sulla lotta salvezza di Salernitana e Venezia

“La Salernitana l’ammiro molto, soprattutto la nuova gestione. E’ una società che mira al futuro ed è quindi ammirevole. Ha fatto 10 acquisti, ma è un punto interrogativo a questo punto della stagione perché dipende da come si integrano nella squadra. La distanza è ampia dalla salvezza ma colmabile anche se con molta difficoltà. Il Venezia ha una struttura di squadra già solida, mi piace come gioca, l’allenatore come mette in campo la squadra. Mezzi tecnici non ce ne sono tantissimi, ma supplisce con il lavoro di tutti quanti per la squadra, fatto nel modo giusto. Auguro ad entrambe la salvezza.”

Sulla vittoria del figlio Massimo Oddo della Coppa del Mondo

“E’ un ricordo indimenticabile, una cosa bellissima che rimane nel tempo, un’emozione grandissima. di gioie nella mia carriera le ho avute, moralmente raggiunsi la salvezza con la Salernitana anche se per un punto retrocedemmo. Fu amara e dubbia, ma diedi tutto per Salerno. E’ chiaro che quello raggiunto da Massimo dal punto di vista sportivo è bello”.

