F. Oddo, ex allenatore: “I giocatori forti devono sempre giocare”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Oddo, ex allenatore di Salernitana e Venezia:

Sul gioco della Juventus ed il lavoro di Allegri

“Io sono tra quelli che propugnano il gioco moderno, propositivo. Non deve essere estremizzato come in tanti casi che portano a tantissimi passaggi verso il portiere: serve equilibro tattico, ma sempre volto all’offensività. Non è tra quelli che prediligo, sono d’accordo in parte con quanto detto per esempio da Adani. Se non dovesse arrivare al quarto posto è fallimento, la Juventus non può accontentarsi di arrivare in Europa League, deve mirare a ben altro. E’ una società strutturata e forte, a gennaio ha speso molto per ovviare a quei difetti che si sono manifestati”.