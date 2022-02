F. Oddo, ex allenatore: “E’ una delle squadre più forte in assoluto”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Francesco Oddo, ex allenatore di Salernitana e Venezia:

Su quale allenatore abbia dato un maggiore impatto alla propria squadra

“Bisogna fare riferimento alla classifica e l’Inter è prima. Sta giocando un buon calcio e non era facile dopo Conte e Inzaghi è riuscito a cambiarla in poco tempo facendo anche i risultati. Il Milan fino ad un certo punto della stagione ha fatto molto bene, poi il Covid ha scombinato un po’ il rendimento di alcune squadre tra cui i rossoneri. Non hanno una rosa lunga quanto altre squadre”.

Sull’obiettivo concreto del Napoli

“E’ una tra le squadre che per organico è la più forte del campionato. Anche il Napoli è stato debilitato dalle assenze, come l’infortunio di Osimhen, poi la Coppa d’Africa, negli ultimi tempi non ha fatto grandissimi risultati. E’ una delle squadre più forti in assoluto”.

Chi è il calciatore italiano che sposta maggiormente gli equilibri

“Barella. E’ un giocatore a tutto campo che sa fare tutto, forte sotto il profilo fisico che corre quando gli altri iniziano a camminare. Lo era Chiesa prima dell’infortunio, è una perdita grave per la Juventus. Insigne attualmente non è in questa lista, è un professionista che cercherà di fare il suo dovere ma non è la stessa cosa farlo avendo già in testa che a giugno andrà via”.