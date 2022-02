Dott. Caruso, ortopedico: “Lozano? La lussazione è stata ridotta subito”

Il dott. Leopoldo Caruso, ortopedico dell’ospedale Pellegrini, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, a Radio Goal, in merito all’infortunio subito da Hirving Lozano giocando con la sua nazionale. “La lussazione è stata ridotta subito e questo è fondamentale, anche per stabilire poi i tempi di recupero. E’ una lussazione anteriore, pertanto credo una lussazione semplice. I tempi di recupero prevedono l’immobilizzazione con un tutore di 3-4 settimane, poi ha bisogno di fare fisioterapia perché altrimenti il calciatore non può alzare l’arto. Ho visto il video dell’infortunio e credo sia una lussazione semplice. Il problema vero è se ci sono complicanze, servono esami strumentali per capire se ci sono lesioni associate. Credo che serviranno un paio di mesi comunque”.