De Laurentiis ha deciso: il Napoli riparte da Giuntoli e Spalletti

In estate ci saranno cambiamenti, qualche big andrà via, verrà messo in atto il ridimensionamento, si lavorerà con un tetto d’ingaggi, tutto giusto. Ma di una cosa De Laurentiis è sicuro. Il Napoli ricomincerà da Giuntoli e Spalletti. Come si legge su Repubblica, il presidente ha già blindato ds e tecnico fino al 2024, perchè loro rappresentano il futuro del club azzurro. Secondo quanto scrive il quotidiano, si tratterebbe di una scelta motivata dal fatto che entrambi hanno grande esperienza e sanno farsi valere con scelte di campo, ma anche sul mercato, come dimostrato in questi ultimi mesi.