Coppa d’Africa: il Senegal vince in ripresa con Koulibaly assist-man!

Seconda semifinale di fila, con la speranza che la terza sia la volta buona per vincere la Coppa d’Africa. Il Senegal di Koulibaly sfiderà la vincente di Camerun-Egitto, in campo questa sera.

LA PARTITA

A Yaoundé il primo tempo è infinito e all’insegna dei colpi proibiti, con due rigori assegnati dall’etiope Tessema e poi revocati dopo l’intervento del Var. Nella ripresa l’impasse che fa presagire i supplementari viene spazzata via dalla supremazia territoriale del Senegal, che al 25’ riesce a far crollare il muro altrui sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Qui il napoletano Koulibaly si fa trovare pronto grazie a una rovesciata d’istinto finita per diventare un assist per l’altro difensore, Abdou Diallo (Psg), lesto a insaccarla con il destro a colpo sicuro dall’interno dell’area piccola. Pape Gueye poco dopo manca il raddoppio, ma Dieng al 31’ non si fa pregare e insacca da posizione ravvicinata, dopo lo scippo di Mané ai danni di un disattento Dayo. La strada è spianata, i Leoni della Teranga sono in controllo del match anche se Touré accorcia momentaneamente le distanze (37’) con un tocco fortunoso in corsa di ginocchio. A tre minuti dal termine il solito Mané, al terzo gol nell’attuale torneo, rimette in chiaro le cose con un pallonetto che non concede scampo al portiere avversario. Domenica il Senegal proverà a completare l’opera.

BURKINA FASO 1

SENEGAL 3

BURKINA FASO (4-2-3-1): Koffi sv (36’ pt Ouedraogo 6); I. Kaboré 5,5 E. Tapsoba 5 Dayo 4,5 Yago 6; Touré 6,5 Guira 6 (36’ st Dj. Ouattara sv); Bandé 5 (36’ st A. Tapsoba sv) Sangaré 5 Bayala 6 (15’ st Sanogo); B. Traoré 6. Ct.: Malo 5,5

SENEGAL (4-3-3): E. Mendy 6,5; B. Sarr 6,5 Koulibaly 7 A. Diallo 7 Ciss 6,5; I. Gueye 6,5 N. Mendy 7 (47’ st A. Cissé sv) Kouyaté 6,5 (20’ st P. Gueye 5,5); Dieng 7 (33’ st M. Sarr sv) Diedhiou 5,5 (20’ st I. Sarr sv) Mané 7,5. Ct: A. Cissé 7

ARBITRO: Tessema (Eti) 5

MARCATORI: 25’ st A. Diallo (S), 31’ st Dieng (S), 37’ st Touré (B), 42’ st Mané (S)

AMMONITI: Guira (B), B. Sarr (S), A. Cissé (S)

Giorgio Coluccia (Cds)