CALCIO FEMMINILE – L’Italia del c.t. Bertolini al torneo Algarve. Sfide dal fascino scandinavo

Dal 16 al 23 Febbraio si giocherà il torneo Algarve, dove tra le nazionali c’è anche l’Italia del c.t. Milena Bertolini. Le altre squadre sono: Danimarca, Svezia e Norvegia. Per le azzurre si torna a giocare la manifestazione dopo due anni di assenza, soprattutto per l’emergenza Covid, quando a causa della pandemia non giocò la finale contro la Germania. Le parole del c.t. Bertolini: “È un torneo prestigioso, he ci darà l’opportunità di capire a che punto siamo e di lavorare in vista delle importanti sfide di qualificazione al Mondiale del 2023 in programma ad aprile. Affronteremo nazionali di prima fascia, saranno partite difficili e molto intense dal punto di vista fisico. Le ragazze avranno modo di fare esperienza, misurandosi con avversarie dello stesso livello di quelle che troveremo all’Europeo, e questo mi consentirà di fare le giuste valutazioni per il futuro”.

l calendario del torneo:

Mercoledì 16 febbraio – Ore 12 (13 italiane) Danimarca-ITALIA (Estadio Municipal – Lagos) Ore 18.30 (19.30 italiane) Norvegia-Portogallo (Estadio Municipal – Lagos)

Venerdì 18 febbraio – Ore 17 (ore 18 italiane) Svezia-Danimarca (Estadio Algarve – Faro)

Domenica 20 febbraio – Ore 11 (12 italiane) ITALIA-Norvegia (Estadio Algarve – Faro) Ore 17.15 (18.15 italiane) Portogallo-Svezia (Estadio Algarve – Faro)

Mercoledì 23 febbraio

Ore 11 (12 italiane) Finale 1°-2° posto (Estadio Municipal – Lagos) Dalle ore 10.30 alle 13 (11.30-14 italiane) Triangolare 3°-4°-5° posto (Estadio Algarve – Faro)

Fonte: figc.it