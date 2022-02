CALCIO FEMMINILE – Apolonia Berti passa al Napoli

Una “lepra” per il Napoli Femminile: il club azzurro rende noto di essersi assicurato le prestazioni di Apolonia Berti, attaccante argentina – di passaporto italiano – nata a Rosario il 17 giugno del 2002. Apolonia, figlia di Alfredo Berti – storica bandiera del Newell’s ed ex vice di Bielsa alla guida del Cile – ha disputato quest’anno la Primera C con il suo club realizzando 9 reti in 12 partite. Ha segnato il primo storico gol del club che ha visto crescere Leo Messi in un campionato AFA ed ha trascinato la “Lepra” alla semifinale play off per la promozione in Primera B nella quale però il Newell’s è stato sconfitto dal Belgrano. Berti è già a disposizione del duo Domenichetti-Castorina e stata lavorando con le compagne in vista del match di Firenze (domenica ore 12.30)

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile