BASKET – Altri cinque casi di positività nella Gevi Napoli. A rischio la sfida al Venezia

Non c’è pace in casa Gevi Napoli basket, visto che dopo il caso di positività nella giornata di ieri, nel nuovo giro di tamponi sono aumentati fino ad arrivare a 5. Ovviamente i giocatori in questione sono stati messi in isolamento domiciliare e si faranno altri giri. A questo punto, la gara contro Venezia, manca solo l’ufficialità, ma probabilmente verrà rinviata. Come riporta il sito de il Mattino.

La Redazione