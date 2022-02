Venezia, Calciomercato: si cerca l’accordo per uno svincolato dal Galatasaray

Venezia, come emerso ieri dalla conferenza stampa di Mattia Collauto, sta cercando un esterno destro sul mercato degli svincolati. Un nome cerchiato in rosso sulla lista del ds arancioneroverde è quello dell’americano De Andre Yedlin, 28 anni, appena svincolato dal Galatasaray. Il problema che si pone è che Yedlin dovrebbe avere passaporto lettone e quindi poter essere considerato comunitario. Ma le prime verifiche condotte non hanno portato a un verdetto certo è la società sta aspettando di capire se Yedlin abbia effettivamente cittadinanza comunitaria. Yedlin, peraltro, nei giorni scorsi era segnalato in procinto di tornare nella MLS. Presto si capirà se Yedlin potrà diventare realmente un obiettivo del Venezia.

Fonte: trivenetogoal.com