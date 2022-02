Un mesetto niente male, tutte le date del tour de force

Un mesetto niente male: domenica il Venezia guardando la Laguna, dicevamo; e a seguire, l’Inter al Maradona sabato 12 febbraio; l’andata dei sedicesimi con il Barça al Camp Nou giovedì 17; la trasferta con il Cagliari di Mazzarri lunedì 21; il ritorno con il Barcellona in casa giovedì 24; passerella all’Olimpico con la Lazio di Sarri nel turno del 27; e gran finale a Fuorigrotta con il Milan nel turno del 6 marzo. Tutto d’un fiato, ventotto giorni e sette partite di fuoco. E soprattutto dei test assolutamente attendibili in ottica Champions e scudetto. Sì: in questo momento non va tralasciato anche l’obiettivo degli obiettivi, il sogno, nonostante l’Inter debba recuperare la partita con il Bologna: innanzitutto perché sabato a San Siro è in programma il derby e poi perché la prossima dei nerazzurri sarà proprio con il Napoli.

Fonte: F. Mandarini (Cds)