L’Avellino, secondo in classifica nel girone C della Lega Pro, assieme alla Turris a 39 punti, dietro solo al Bari, prosegue nella sua campagna di rafforzamento. Si tratta di Oliver Kragl, che firma un contratto fino a Giugno al 2022, con opzione per l’anno successivo in caso di promozione in serie B. Kragl indosserà la maglia numero 39.

La Redazione