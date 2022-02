Tutti pazzi per “Baby Ciro”. Sui social commenti e auguri per Dries e Kat

Qualche giorno fa Dries Mertens e sua moglie Kat, in Belgio, hanno organizzato un Baby Shower party per il loro bimbo che nascerà a marzo. Le foto della serata hanno fatto il giro del web, dove i tifosi napoletani si sono scatenati fra auguri e commenti per il piccolo che, sembra i futuri genitori vogliano chiamare Ciro, insomma questo bambino sarà napoletano a tutti gli effetti.

“Napoli vi ama”, “Stiamo aspettando un altro Ciro”, “Baby Ciro ti aspettiamo”. Innumerevoli messaggi di questo tipo hanno riempito il box commenti del post condiviso da Dries Mertens e dalla compagna Kate, in dolce attesa. La coppia ha svolto il “rito” del baby shower, confermando di aspettare un maschietto che si chiamerà proprio come è stato soprannominato l’attaccante del Napoli: Ciro.

La cerimonia si è tenuta a Loviano (Leuven), città a est di Bruxelles che ha dato i natali sia a Mertens che a Katrin Kerkhofs (Kate). In un luogo caratteristico, circondati dal verde e dagli amici più cari, la lieta notizia è stata festeggiata con musica dal vivo, balli e canti. Nelle foto di rito è possibile leggere alle spalle dei soggetti in posa due scritte: “A star is born” e l’immancabile “Ciro”.