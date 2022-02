Tagliafico alla fine è rimasto all’Ajax. Overmars: “Dovevamo prima trovare un sostituto”

Nicolas Tagliafico alla fine è rimasto all’Ajax. Il giocatore piaceva molto al Napoli, oltre che al Barcellona. Soprattutto con quest’ultimi l’accordo sembrava molto vicino, mentre con i partenopei non ci sarebbe mai stato nulla di serio. Il direttore sportivo della squadra di Amsterdam, Marc Overmars, alla tv ufficiale del club, spiega le ragioni per cui, alla fine, il terzino argentino è rimasto nella squadra olandese: “Dovevamo prima trovare un sostituto” ha detto.

Overmars. “Tagliafico è un giocatore fantastico”

Il dirigente olandese ha capito la posizione dell’esterno della nazionale argentina: “Vogliamo pensare ai giocatori, siamo conosciuti anche per questo. L’abbiamo fatto, ma non abbiamo trovato una buona soluzione“. Tagliafico avrebbe informato la squadra di voler lasciare la squadra per andare a giocare nel Barcellona. I catalani, per averlo in prestito, avevano offerto agli olandesi Balde, ma il giocatore non interessava all‘Ajax. Conclude così Overmars sulla mancata partenza del giocatore argentino per la Catalogna: “Tagliafico è un giocatore fantastico. Semplicemente non abbiamo trovato l’accordo“.

Fonte: CdS