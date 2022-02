S. Schwoch, ex Napoli: “Sono insidiose le partite dopo la sosta”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore di Napoli e Venezia:

Sul Venezia di Zamparini

“Ho solo ricordi belli, a partire dai compagni di squadra. Mangiavamo tutti insieme, solitamente accade di rado nei club. Zamparini voleva sempre vincere, era di una personalità fortissima e che a differenza di altre quando dava la parola quella era. Potevi stare sicuro che anche se non valevi niente se ti diceva una cosa il giorno prima ti arrivava. Ha cacciato tantissimi allenatori, ma se ti diceva qualcosa quella era. Un ricordo personale è che quando firmai il contratto gli chiesi un orologio in caso di 15 gol e lui quando raggiunsi il quattordicesimo me lo diede ad una cena con la squadra”.

Sulla partita tra Venezia e Napoli e la sosta delle nazionali

“Sono insidiose le partite dopo la sosta, ma il Napoli non si può permettere tempo di perdere punti, ha già consumato i bonus contro Empoli e Spezia. Deve fare posta piena lì, ma non deve sbagliare niente. Se il Napoli vince su Milan o Inter può guadagnare: è una tappa fondamentale per il proseguo del campionato”.

Fonte: 1 Station Radio