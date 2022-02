QUAL. QATAR 2022 – Argentina-Colombia 1-0, decide Martinez. Out l’azzurro Ospina

Questa notte a Cordoba si è giocata la sfida valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar tra l’Argentina e la Colombia. La squadra albiceleste allenata da Scaloni vince per 1-0, grazie al gol di Lautaro Martinez. Il centravanti dell’Inter stoppa la palla e da posizione ravvicinata batte il portiere dei cafeteros Vargas. Quest’ultimo evita il raddoppio sul tiro di Di Maria. Non ha giocato, per intossicazione David Ospina. Per il resto gli ospiti vanno vicini al pari con Borja, ma il portiere Martinez salva il risultato. Il risultato finale è di 1-0, l’Argentina resta al secondo posto, mentre la Colombia scende al settimo posto lontano ormai dagli spareggi ai mondiali in Qatar.

La Redazione