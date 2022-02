Parlato, giornalista: “Politano in vantaggio su Elmas per Venezia”

Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Manuel Parlato, giornalista Sportitalia, ecco le sue parole: “Penso che Osimhen parta titolare a Venezia, lui vuole giocare e la condizione è migliorata e l’abbiamo visto anche in campo. Stavolta ci possono essere i presupposti per vederlo in campo dal 1′ con la nuova mascherina che è più leggera. Dopo Venezia il Napoli farà all in per capire se può puntare allo scudetto o deve pensare alla Champions. Elmas? E’ il jolly anche se la sua collocazione tattica non l’abbiamo individuata. Offre prestazioni importanti in ogni ruolo. Vedo Politano in vantaggio su Elmas in vista di Venezia”.