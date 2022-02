Napoli-Mertens, cifre e dettagli del possibile rinnovo

In casa Napoli uno dei temi che terrà banco è il rinnovo di Dries Mertens, ormai conosciuto nell’ambiente partenopeo come “Ciro”. Un partenopeo adottato a tutti gli effetti, ma che al momento non ha certezze sul suo futuro. Secondo le pagine odierne di Cronache di Napoli, ci sarebbe anche la cifra sul rinnovo, annuale molto probabilmente e con ingaggio al ribasso a 3 milioni. La società azzurra attenderà il momento opportuno per metterla sul tavolo. Si attenderanno sviluppi nei prossimi mesi, ma Mertens e il Napoli non è escluso che ci possa essere un sì.

La Redazione