Mister Spalletti “avverte” il Napoli in vista della sfida di Venezia

Il Napoli ha ripreso ieri la preparazione, in vista della sfida contro il Venezia. Avversario che mister Spalletti e il suo staff conoscono bene, visto che il tecnico di Certaldo ha allenato in terra lagunare. Partita che l’allenatore teme in maniera particolare, anzi c’è quella giusta ansia, visto che in passato la squadra ha perso punti con le “piccole” e non vuole cali di concentrazione. Nella breve riunione tecnica, come riporta il Mattino, il vice Domenichetti ha fatto vedere i video dove la squadra neroarancione, è forte sui calci di punizione e nelle ripartenze. Insomma la cura dei dettagli per ottenere i tre punti, quindi testa al Venezia, senza pensare ad Inter e Barcellona.

La Redazione