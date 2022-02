Marchesi, ex allenatore Napoli: “Il mese di febbraio ci dirà molto”

Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Rino Marchesi, ex allenatore di Napoli e Juve, ecco le sue parole: “Il Napoli ora dovrà farsi trovare pronto fisicamente e mentalmente. Napoli ed Inter hanno ricambi in tutti i settori, sarà importante non farsi trovare impreparati in primavera. Non è facile riuscire ad avere risultati sia in campionato che in coppa. Il mese di febbraio ci dirà molto, si uscirà indenni o con qualche problema fisico e mentale. Il Napoli non deve commettere l’errore di giocare senza serenità“.