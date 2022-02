Malfitano, giornalista: “Nella lotta Scudetto ci sono Inter e Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista, ecco le sue parole: “Mese decisivo per il Napoli? Sicuramente, così come sarà proibitivo anche per le squadre che sono impegnate in Champions e in Coppa Italia. Chiaramente il Napoli ha la chance di provare a rosicchiare qualche punto all’Inter in caso di non vittoria nel derby e poi dovrà provare a fare il colpo nello scontro diretto. Quella partita può dare un’esatta dimensione di cosa può essere il campionato da qui a fine stagione. Ribadisco il concetto di inizio stagione: nella lotta per lo Scudetto ci sono Inter e Napoli e lo saranno fino alla fine. Bisogna tenere conto non solo le difficoltà del Napoli ma anche quelle delle altre squadre. Pure l’Inter ha un calendario difficile e complicato. Se il Milan dovesse perdere il derby sarebbe fuori dalla lotta Scudetto. Arriveremo alla fine di aprile con Inter e Napoli si giocheranno lo Scudetto. Di certo questa squadra è inaffidabile, abbiamo sempre voluto essere positivi nei giudizi ma il Napoli non si è aiutato. A dicembre ha sperperato un capitale di punti incredibile. Se il Napoli riesce a essere affidabile, quindi continuo, allora si giocherà lo Scudetto. Koulibaly? Non penso che De Laurentiis gli rinnoverà il contratto a 6 milioni. Se vorrà restare dev’essere consapevole che non potrà farlo a quelle cifre”.