Lista Uefa – Mister Spalletti ha un dubbio che scioglierà in giornata

Il Napoli da ieri ha ripreso gli allenamenti, ancora assenti Ospina, Lozano e i calciatori impegnati in Coppa d’Africa Koulibaly e Anguissa, in vista della sfida di domenica contro il Venezia. Nel frattempo oggi il club azzurro dovrà consegnare la lista Uefa, in vista del match di metà Febbraio contro il Barcellona. Mister Spalletti, come riporta il Corriere dello Sport, deve sciogliere un dubbio, ovvero Ghoulam o Ounas. Il terzino sinistro franco-algerino, non faceva parte della lista, causa problemi fisici che avrebbe risolto, mentre l’esterno offensivo si deve ancora sapere dopo gli accertamenti di questi giorni post-Covid. Per il resto ceduto Manolas, entra nella lista direttamente Tuanzebe.

La Redazione