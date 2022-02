La resa dei conti fra Insigne ed ADL è rimandata a giugno, azioni legali incluse

In estate Lorenzo Insigne si trasferirà in Canada, dove giocherà col Toronto in Mls, ma la cosa non sarà così semplice come sembra, come scrive oggi Repubblica.

Una situazione che, secondo quanto si legge sull’edizione odierna di Repubblica, è destinata ad avere un’appendice legale per il famigerato ammutinamento di Napoli-Salisburgo.

“Di certo non gli ha giovato la trattativa segreta per il suo trasferimento in Canada. Ma d’ora in poi si gioca a carte scoperte e Insigne potrà reagire in due modi sul campo: o cavalcando le ritrovate certezze sul suo futuro per dare il meglio, oppure cedendo al nervosismo come è successo nel derby. Con De Laurentiis la resa dei conti è rimandata a giugno, con le cause per l’ammutinamento pronte a scattare, come è successo per tutti gli altri azzurri andati”.

