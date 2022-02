Iezzo, ex Napoli: “Ospina andrà via da Napoli, Meret ha bisogno di giocare”

Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Gennaro Iezzo, ex portiere Napoli, ecco le sue parole: “Belotti a parametro zero? Lo prenderei sempre, è un attaccante che se giocasse in una squadra che sviluppa tanto gioco farebbe la differenza. Ospina o Meret? A Venezia gioca Meret e poi credo torni Ospina per l’Inter e il Barcellona. In questo momento Spalletti non farebbe a meno del colombiano. E’ un peccato per Meret, se non c’è la giusta stima è normale che voglia andar via. Ospina andrà via da Napoli e a quel punto bisognerà capire che fare con Meret. A Napoli ero a fine carriera, sapevo di dover stare alle spalle di De Sanctis. Però Meret ha bisogno di giocare e il Napoli ci ha investito tanto. Se fossi stato nel Napoli avrei preso uno come Mirante alle spalle di Meret, un ragazzo che è a fine carriera ed avrebbe supportato il giovane Alex”.