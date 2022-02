“I procuratori di Vlahovic sono stati bugiardi e disonesti”, lo sfogo di Commisso

Dopo la cessione di Dusan Vlahovic, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato molto attaccato e criticato dai tifosi viola, e lui sul sito del club si sfoga così. “Per prima cosa voglio dire che sono amareggiato e deluso, mi devo fermare e riflettere. Pensavo di aver dimostrato con i miei comportamenti e con le azioni che abbiamo fatto io, la mia famiglia, Joe Barone e le persone che lavorano con me, chi sono, quali sono i miei principi e i miei valori. Sono arrivato a Firenze e non ho comprato una villa o una casa al mare, o una barca. Ho messo la mia energia e la mia disponibilità economica a favore della Fiorentina. Quando Firenze ha avuto bisogno di aiuto non mi sono tirato indietro, aiutando gli ospedali e tutti i fiorentini. La cattiveria, le offese e le minacce degli ultimi giorni non sono giuste e non posso accettarle. Sono deluso e pensieroso sulle scelte che ho fatto e dovrò fare”.

“A novembre i dottori mi avevano detto di non partire per l’Italia ma ho deciso di partire per dare il mio contributo per far ragionare Dusan e i suoi procuratori. Invece mi sono ammalato e arrabbiato di più e Dusan le ultime volte che ci siamo visti non mi ha neanche salutato. Adesso mi devo curare, non so quando potrò tornare per stare vicino alla squadra e ai tifosi. E’ stata una trattativa complicatissima. Sono tornato a novembre per chiudere il contratto, convinto di trovare un accordo, ma i procuratori sono stati bugiardi disonesti. Ci siamo incontrati venendoci incontro, ma poi invece di avvicinarsi alla cifra che avevamo discusso si son presentati e hanno cambiato le carte in tavola. Hanno chiesto non più 4,5 milioni per Dusan, ma 8, più tre milioni per loro e commissioni più alte. Joe Barone e Pradè sono andati a trattare la sua cessione in Inghilterra ma Vlahovic ed i suoi procuratori rifiutavano sempre, volendo restare fino a giugno per poi rovinare la Fiorentina andando a scadenza come hanno fatto altri giocatori”.

“E’ una buonissima operazione. Qualcuno l’ha definita un capolavoro, da 8 in pagella. La Fiorentina oggi ha 75 milioni di ricavi, il cartellino di Vlahovic è stato venduto a 75 milioni, quindi ci ha fatto incassare come il 100% dei nostri ricavi. Questa operazione ci regala l’opportunità di guardare al futuro e non più al passato. E’ impossibile competere con squadre che hanno il fatturato di 400 milioni come la Juventus o altri club europei. L’operazione di Vlahovic è soprattutto un fatto economico. Chi non guarda l’economia del club deve fare altro e non guardare la Fiorentina. L’unica promessa che ha fatto Rocco è che con me la Fiorentina non fallirà mai”

CdS