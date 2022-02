De Canio, allenatore: “Inter-Milan sarà oggetto di studio per Spalletti”

Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Luigi De Canio, allenatore, ecco le sue parole: “Col lavoro dello staff medico del Napoli sicuramente Spalletti con la sua sagacia saprà calibrare bene le scelte. Il bello è che il Napoli ha scontato un brutto periodo per via delle assenze, ma ora può dare molto fastidio in classifica. Derby di Milano? I calciatori del Napoli vedranno la partita, forse chi non la vede è per una questione di scaramanzia. Inter-Milan se la vedranno tutti però, sarà oggetto di studio da parte di Spalletti che si porterà avanti col lavoro”.