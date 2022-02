COPPA D’AFRICA – Burkina Faso-Senegal 1-3, Koulibaly propizia il vantaggio e conquista la finale

Questa sera si è disputata la prima semifinale di Coppa d’Africa tra il Burkina Faso e il Senegal. Nella prima frazione la squadra ospite sfiora il gol con Kouyatè, salva la difesa avversaria. Da segnalare ben due rigori che erano stati assegnati, ma in entrambi i casi il VAR rettifica la decisione dell’arbitro. Nella ripresa il vantaggio del Senegal è propiziato da Koulibaly, tiro potente che viene toccato dal compagno di squadra Diallo. Il raddoppio nasce dal passaggio di Mane per Ngueye che con freddezza supera il portiere. Il Burkina Faso accorcia le distanze con Blati Toure, ma la squadra di Cisse realizza la terza rete con Mane. Il Senegal vola in finale e attenderà la vincente di Camerun-Egitto, ma per Napoli è una serata a tinte azzurre che viene dall’Africa.

A cura di Alessandro Sacco