CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il Napoli Primavera in piena zona play-off. Bene diversi azzurrini”

Nel corso del programma di Canale 8 “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco. “Quest’oggi importante successo del Napoli Primavera contro la Spal per 4-2. Giuseppe Ambrosino? Ragazzo che si mise in luce lo scorso anno nel campionato Primavera 2, vice capocannoniere, alle spalle di Labriola, quest’anno al Taranto. E’ entrato in campo ed ha realizzato la doppietta decisiva. Il primo nasce dal cross del diciassettenne Enrico Giannini, ragazzo che ha fatto tutta la trafila del settore giovanile. La seconda rete su assist di Vergara che si mise in luce nell’amichevole Napoli-Benevento. Venerdì Hysaj, cugino del terzino della Lazio, ex azzurro, si opererà al naso. Domenica per il Napoli di Frustalupi trasferta a Verona”.

