BASKET – Nuovo caso di positività nella Gevi Napoli

Questo pomeriggio doveva esserci la presentazione in conferenza stampa del neo acquisto Luca Vitale, ex Brescia, ma nella Gevi Napoli basket non c’è pace nel periodo Covid. Nuovo caso di positività nel roster di Pino Sacripanti. Ecco il comunicato ufficiale del club azzurro: «La Gevi Napoli Basket comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti durante la settimana, è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. Il tesserato è già stato messo in isolamento. Pertanto, per motivi di opportunità, la conferenza stampa di presentazione di Luca Vitali, inizialmente prevista per questo pomeriggio alle ore 16,00 al PalaBarbuto, viene rinviata”.

La Redazione