Basic, rapina a mano armato prima del pranzo con la squadra a Roma

Brutta avventura per il centrocampista croato della Lazio Toma Basic che, oggi stava raggiungendo il ristorante “Johnny Micalusi” per un pranzo con i compagni di squadra. Sceso dal suo fuoristrada, Basic è stato avvicinato da un uomo con il volto coperto da casco e mascherina che gli ha puntato una pistola al costato e si è fatto consegnare il Rolex Daytona che il giocatore indossava sul polso per poi fuggire in sella a una moto. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Villa Glori che indagano sul caso.

Fonte: Tuttomercatoweb.com