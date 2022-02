Barcellona, Lista UEFA: in gli attaccanti, out Dani Alves

Sarà Dani Alves il grande escluso del Barcellona dalla lista UEFA in vista della ripresa dell’Europa League. Il terzino brasiliano, secondo quanto riportato da As, salterà dunque la sfida contro il Napoli visto che il club catalano può iscrivere solo tre nuovi giocatori alla liste e ha optato per i rinforzi offensivi di gennaio: ovvero Pierre Emerick Aubameyang, Adama Traoré e Ferran Torres.

Xavi ha privilegiato dunque le posizioni offensive al momento della sua scelta finale, consapevole che la squadra ha bisogno di equilibrio e di un gol se vuole fare la differenza in Europa. Nella giornata di ieri il tecnico ha spiegato al brasiliano i motivi dell’esclusione dovuta anche alla presenza di un calciatore come Araujo che può all’occorrenza giocare nel suo ruolo in alternativa a Dest e Mingueza. La necessità di allungare la lista degli attaccanti deriva poi anche dall’infortunio di Ansu Fati, che resterà fuori altre 10 settimane e dalla possibile messa fuori rosa di Ousmane Dembélé per il resto della stagione. Inoltre il club catalano non potrà contare neanche sui giovani Ferran Jutglà ed Ez Abde, non iscrivibili alla lista B poiché non hanno ancora militato per due anni nella formazione blaugrana.

Fonte: Tuttomercatoweb.com