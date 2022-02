Sconcerti vota il mercato: “Il Napoli non aveva bisogno di niente”

Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti dà i voti al mercato invernale della Serie A. Il voto più alto è alla Juventus, che prende 8. Il mercato di gennaio è stato il suo. “È stato il mercato della Juve per Vlahovic e per quanto si è fatta pagare Kulusevski, Bentancur se n’è andato sottoprezzo”. Otto anche alla Fiorentina, “che non ha ceduto Vlahovic, ma ha dovuto prendere atto che l’affare era già stato fatto senza di lei. La mossa decisiva per la rimonta è stato prendere in prestito Piatek” 7,5 all’ Inter per l’acquisto dell’ ottimo Gosens e 7 all’ Atalanta per Boga, 6 al Milan per la prudenza e 6 anche al Napoli. ” “Sei anche al Napoli che non aveva bisogno di niente. E quel poco l’ha preso“.