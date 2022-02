S. Agresti, dir. calciomercato.com: “C’è da sottolineare il lavoro di Spalletti”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Agresti, direttore di ‘Calciomercato.com’:

Sui rinnovi in casa Napoli

“Per i rinnovi di Lobotka e Rrahmani credo sia solo questione di tempo. Il Napoli vuole trattenere questi giocatori che, dopo una partenza a rilento, sono diventati importanti specialmente nel momento d’emergenza. Partenza lenta con Gattuso? Beh sicuramente avevano bisogno di fiducia. Rrahmani andò via dal Verona con Amrabat, entrambi hanno avuto difficoltà. Il Napoli ha fatto emergere Rrahmani, la Fiorentina non c’è riuscita con Amrabat. Su Lobotka c’è da sottolineare lo straordinario lavoro di Spalletti“.

Mercato Milan e Lazio

“Ho dato voto 4 ad entrambe. Il Milan secondo in classifica, specialmente con Inter e Juventus che si sono rinforzate, doveva fare qualcosa in più; ha anche perso Kjaer e non ha una rosa completa come le altre due. Sulla Lazio vale un po’ lo stesso discorso. Capisco il problema dell’indice di liquidità ma doveva fare di più; è riuscita almeno a togliersi Muriqi”.

Fonte: 1 Station Radio