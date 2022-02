RKK – In giornata nuova visita di controllo per Osimhen

Lo abbiamo visto in campo, Victor Osimhen, per scampoli di partita. Lo abbiamo visto non temere il contatto fisico, tantomeno il gioco aereo. Eppure, l’operazione subita e le fratture riportate in quello scontro a San Siro con l’Inter, avrebbero potuto condizionarlo. Il suo percorso riabilitativo, comunque, non è ancora finito e infatti oggi, come comunica la radio ufficiale del club azzurro, Osimhen farà un’ulteriore visita di controllo dal professor Tartato, il chirurgo che lo ha operato e che sta valutando, di volta in volta, le sue condizioni.

